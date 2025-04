Die einzige Apotheke in Annaburg wird von Daniel Helbing geführt. Nun verkündet er, das Geschäft zu schließen. Wann es soweit sein soll und was sagt Bürgermeister Stefan Schmidt dazu sagt.

Annaburg/MZ. - Wie der Inhaber der Schloß-Apotheke in Annaburg, Daniel Helbing, gegenüber unserer Redaktion bestätigt, wird er sein Geschäft am Markt 23 in Annaburg schließen. Wann das der Fall sein wird und was Bürgermeister Stefan Schmidt dazu sagt.