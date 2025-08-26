Der Rohbau für den neuen Bauhof in der Kernstadt Leuna steht. Zum Richtfest erklärte Bürgermeister Michael Bedla, dass sich die Eröffnung verschiebt. Dafür wird das Projekt deutlich billiger.

1.400 Quadratmeter überbaute Nutzfläche sollen den Bauhofmitarbeitern künftig im neuen Domizil haben.

Leuna/MZ. - Dass große Bauprojekte länger dauern als geplant, ist nichts Ungewöhnliches. Dass sie aber billiger werden, schon. Auf den neuen Bauhof von Leuna trifft beides zu. Wie Bürgermeister Michael Bedla (CDU) am Dienstagnachmittag zum Richtfest auf der Baustelle hinter der Feuerwache erklärte, werde sich die Fertigstellung witterungsbedingt zwar um etwa acht Wochen verschieben. Dafür wird das Projekt nur noch 5,4 Millionen Euro kosten, eine halbe Million weniger als gedacht.