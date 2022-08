Lasershow statt großes Feuerwerk zum Heimatfest in Jessen

Jessen/MZ - Aufgrund der extremen Trockenheit kann es diesen Sonntag kein Höhenfeuerwerk zum 184. Schul- und Heimatfest geben. Die Entscheidung ist am Donnerstag gefallen. Das Brandrisiko wäre zu groß. Doch von Anfang an sei für diesen Fall eine Alternative geplant gewesen. Sie sieht so aus, dass am Sonntag um 21.30 Uhr eine Lasershow beginnt und außerdem ein Barockfeuerwerk geboten wird, informierte Festvereinsvorsitzender Benno Loff.