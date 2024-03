Zum dritten Mal muss in der Stallanlage Buschkuhnsdorf gelöscht werden. Rund 90 Frauen und Männer sind im Einsatz. Ein 27-Jähriger sitzt in Haft. Dennoch ist von Enttäuschung die Rede.

Buschkuhnsdorf/MZ. - Am Morgen danach qualmt es noch etwas aus dem Strohhaufen neben der Bergescheune der Agrargenossenschaft Holzdorf in Buschkuhnsdorf. Das Gebäude, das als Lager genutzt wird, brennt am Dienstagabend lichterloh. Feuerwehrleute und Beschäftigte des Agrarbetriebs sind fassungslos über den dritten Brand in kurzer Zeit. Das ist das Gesprächsthema in der Region am Mittwoch.