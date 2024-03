Zum dritten Mal muss in der Stallanlage Buschkuhnsdorf gelöscht werden. Rund 90 Frauen und Männer sind im Einsatz. Ein 27-Jähriger sitzt in Haft. Dennoch ist von Enttäuschung die Rede.

Buschkuhnsdorf/MZ. - Am Morgen danach qualmt es noch etwas aus dem Strohhaufen neben der Bergescheune der Agrargenossenschaft Holzdorf in Buschkuhnsdorf. Das Gebäude, das als Lager genutzt wird, brennt am Dienstagabend lichterloh. Feuerwehrleute und Beschäftigte des Agrarbetriebs sind fassungslos über den dritten Brand in kurzer Zeit. Das ist das Gesprächsthema in der Region am Mittwoch.

Haftbefehl erlassen

Am Vormittag macht dann die Meldung die Runde, dass eine vorläufige Festnahme erfolgt sein soll. Am Nachmittag wird das von Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Dessau-Roßlau bestätigt. Ein 27-Jähriger sitzt in Haft. Er war am Dienstagabend im Bereich der Bergescheune festgestellt worden, er habe sich dem Zugriff durch Zeugen entzogen. Doch er kann an seiner Wohnanschrift „im Jessener Bereich“, so wird informiert, vorläufig festgenommen werden. Im Amtsgericht Wittenberg wird Untersuchungshaft angeordnet und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem wird jetzt geprüft, ob der Mann für die beiden anderen Brände in Buschkuhnsdorf im Januar verantwortlich ist.

Kurz vor 21 Uhr wird am Dienstag Alarm für mehrere Feuerwehren ausgelöst. Buschkuhnsdorfs Ortswehrleiter Torsten Schmidt hat die Leitstelle in Wittenberg informiert, nachdem er die Information von dem Brand erhalten hatte. Danach gehen weitere Meldungen ein, denn der Feuerschein ist weithin zu sehen.

Die Buschkuhnsdorfer bauen unverzüglich die Wasserversorgung auf. Einsatzleiter Mario Schmidt, Ortswehrleiter Holzdorf/Reicho, anerkennt das. Dadurch kann schnell mit dem wirksamen Löschen des Großfeuers begonnen werden. Aus zwei Brunnen wird das benötigte Wasser gezogen. Weitere Wehren erreichen den Einsatzort. Aufgrund der Lage, es kann aufgrund des einstürzenden Dachs nur von außen gelöscht werden, wird auch die Drehleiter aus der brandenburgischen Nachbarstadt Schönewalde angefordert. Die Jessener löschen von der Hubrettungsbühne auf der Hofseite aus, die Schönewalder von der Drehleiter auf der Straßenseite. Daneben werden am Boden von mehreren Punkten die Flammen in der Halle bekämpft, in der sich neben einigen Strohballen auch ein Auto, ein Traktor-Anhänger und ein Teleskoplader befinden. Die beiden Fahrzeuge können aus der Halle gebracht werden. Doch sie sind beide beschädigt, sagt Gerd Klaubert, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Holzdorf. Diese neuerliche und massive Brandstiftung hat ihn und seine Kollegen tief getroffen. Da falle einem kein Kommentar mehr ein, äußert er. Im Einsatz sind bis gegen 1 Uhr die Wehren von Buschkuhnsdorf, Holzdorf/Reicho, Jessen, Schweinitz, Linda und dessen Löschgruppe Neuerstadt, Mügeln, Kremitz und Schönewalde mit rund 90 Leuten und 16 Fahrzeugen. Die Besatzung eines Rettungswagens steht in Bereitschaft. Der Entsorgungsfachbetrieb Kamar aus Holzdorf unterstützt wieder mit einem Spezialkran, um Dachteile zu entfernen.

Die Bergescheune ist zerstört, der Schaden immens. Er soll laut Polizei 500.000 Euro betragen. (Foto: Grommisch)

Doch nicht alle Feuerwehrleute können sich zunächst um diese große Brandstelle kümmern. Fassungslos wird festgestellt, dass es auf dem Gelände an mehreren Stellen brennt, so schräg gegenüber von der Halle an einem Gebäude, dessen Fassade nun verrußt ist, und in der Nähe des Kälberstalls. Unverzüglich werden Feuerwehrleute eingeteilt, die das Areal nach weiteren Feuern absuchen und diese mit Kleinlöschgeräten liquidieren. Es werden vier weitere Brandstellen gefunden. Dass es sich erneut um Brandstiftung handelt, daran gibt es keinen Zweifel.

Lagerhalle nach Kälberstall

Zweimal mussten Feuerwehren im Januar zu der Stallanlage in Buschkuhnsdorf ausrücken. Am 13. Januar war ein Kälberstall geschädigt worden. Die Tiere konnten gerettet werden. Ein Feuerwehrmann musste verletzt in ein Krankenhaus einliefert werden. Am 15. Januar stand dann eine Lagerhalle, die erst vor gut einem Jahr eingeweiht werden konnte und mit einer Photovoltaikanlage versehen war, in Flammen. Neben Hunderten Strohballen befinden sich auch Landmaschinen in dem Gebäude. Der Schaden wird mit über einer Million Euro angegeben. Die Feuerwehrleute erleben einen ihrer längsten Brandeinsätze an einem Gebäude in der Geschichte der Stadt Jessen, rund 25 Stunden. Bereits diese Brände hatten auch für Unruhe im Ort gesorgt. Nach der dritten Brandnacht ist sie weiter gewachsen, wie Ortswehrleiter Torsten Schmidt bestätigt. „Wir haben Angst“, sagt Jürgen Hoffmann, als er am Dienstagabend von der Straße auf die brennende Bergescheune schaut.

Trotz der Festnahme spricht Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD) am Mittwoch von Enttäuschung, weil es nicht gelungen ist, einen Verdächtigen innerhalb der vergangenen zwei Monate zu ermitteln. Das hätte den dritten Brand verhindern und die Agrargenossenschaft vor einem weiteren großen Schaden bewahren können. Den Schaden des Feuers am Dienstagabend beziffert die Polizei auf 500.000 Euro. Es sei grausig, was in Buschkuhnsdorf geschehen ist, Werte in Größenordnung wurden zerstört, so Michael Jahn. Er hofft, dass der Täter überführt wird, seine Strafe erhält und Wiedergutmachung leistet.