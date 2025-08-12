Für die künftigen Erstklässler in der Grundschule Schweinitz beginnt an diesem Sonnabend ein neuer Lebensabschnitt. Was Schulleiterin Marlen Dinda sich wünscht.

Die Freude und der Stolz sind groß: Über und auf die eigenen Zuckertüten natürlich und die werden auch von den künftigen Mitschülern begutachtet.

Schweinitz/MZ. - Völlig ratlos erklärt sich die Schweinitzer Grundschulleiterin Marlen Dinda am Sonnabendvormittag. Wieder einmal musste sie eine Rede für die Einschulung schreiben. „Doch mir fiel überhaupt nichts ein“, erzählt sie ihren Gästen in der als Festsaal dekorierten Turnhalle.