Grundschule Schweinitz erhält Zuwendungsbescheid von Bildungsstaatssekretär Jürgen Böhm über 155.550 Euro. Wann der Baustart erfolgen soll und was Bürgermeister Michael Jahn sagt.

Bildungsstaatssekretär bringt Zuwendungsbescheid an Grundschule Schweinitz mit

Schweinitz/MZ. - „Ich fühle mich hier richtig zu Hause“, ruft Jürgen Böhm den Grundschülern aus Schweinitz zu, denn der Bildungsstaatssekretär ist seit 40 Jahren Lehrer und hat selbst an der Spitze einer Bildungseinrichtung gestanden. Ein wichtiges Dokument, das der Bildungsexperte aus Magdeburg mitgebracht hat, befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch in einer Mappe. Es ist ein Zuwendungsbescheid für die Sanierung der Toilettenanlagen im Gebäude über insgesamt 155.550 Euro. Mit dem Anteil der Stadt Jessen über 54.350 Euro fließen ab Baustart im Juni 209.900 Euro in das lange anvisierte Bauvorhaben.