Das „Tintenfass“ in Jessen macht den Schulanfang zum Erlebnis. In dem Schreibwarengeschäft erfahren Familien von Erstklässlern, was im Trend ist und wirklich in die Zuckertüte gehört.

Einschulung in Jessen

In wenigen Wochen feiern die Abc-Schützen ihren Schulanfang. Rico Naumann und Nicole Hoffmann sind begeistert von dem Angebot im Jessener Schreibwarengeschäft „Tintenfass“, denn hier erhalten sie alles für die Zuckertüte aus einer Hand.

Jessen/MZ. - Der erste Schultag – ein großer Schritt für kleine Menschen. Raus aus der bekannten Welt des Kindergartens hinein in das noch unbekannte Universum Schule. Damit der Schulanfang gelingt, braucht es mehr als nur eine Schultüte: Die richtige Erstausstattung legt den Grundstein für einen gelungenen Schulstart – praktisch, liebevoll ausgewählt und kindgerecht soll er sein.

Schulanfang naht! Was kann und was sollte in eine Zuckertüte gepackt werden. Annette Schmidt

Seit über 30 Jahren folgen die Schwestern Sabrina und Bianka Suldt sowie Mutter Christina dieser Maxime und beraten jeden „kleinen Kunden“ und dessen Familie individuell und mit Herzblut in ihrem Schreibwarengeschäft „Tintenfass“ im Stadtzentrum von Jessen.

Individuelle Beratung für den Schulstart – das Erfolgsrezept des Schreibwarengeschäft „Tintenfass“ in Jessen

„Einschulung ist ein großes Thema und bei uns im Geschäft das größte Thema“, sagt Sabrina Suldt. Dass dies keine leeren Worte sind, können Kunden bereits von weitem sehen. Selbst am Baum vor dem buntgeschmückten Geschäft baumelt fröhlich eine Zuckertüte im Wind. Eine farblich passende große Schleife kündet einen der diesjährigen Trends an.

Bianka Suldt packt nicht nur Geschenk ein, sondern bindet auch die Schleifen für die Zuckertüten. (Foto:T. Tominski)

Denn Kuscheltiere, die frech aus dem Tüll herausschauen, sind nicht mehr gefragt. „An die Schleifen werden entweder ein Füller oder ein kleines Spielzeug dekorativ eingebunden“, erklärt Sabrina Suldt. Die Schleifen werden im Tintenfass von Bianka Suldt individuell auf die Zuckertüten abgestimmt.

Praktisch statt süß: Neue Geschenke-Trends zur Einschulung gibt es im Schreibwarengeschäft „Tintenfass“ in Jessen

Dies ist ein weiterer Trend im Bereich Einschulung, den die Fachfrau beobachtet hat. Die Geschenke an die Kinder sollen vor allem praktisch und alltagstauglich sein. Süßigkeiten sind mittlerweile der kleinste Anteil, den Schulanfänger in ihren Zuckertüten finden. „Gefragt sind neben Schulsachen wie Füller oder Stifte Sachen wie Lernspiele, Lesezeichen, Portemonnaies, Trinkflaschen oder auch Pflaster“, zählt die 44-Jährige auf.

Neben Schulranzen und Stiften gibt es viele praktische Kleinigkeiten für die Schulanfänger. (Foto: Annette Schmidt)

Diese seien vor allem bei den Verwandten der Schulanfänger beliebte Geschenke. Denn drei Wochen vor der Einschulung sind es weniger die Erstklässler mit ihren Eltern, die in das Geschäft kommen. „Die neuen Schulranzen kommen bereits im Januar und Februar“, sagt die Jessenerin, die hinzufügt, dass nicht nur die Erstklässler zu ihr kommen. Denn im Tintenfass kann man bis zum Abschluss alle Schulutensilien an einem Platz kaufen.

Die Schulranzen sollen für die Erstklässer ihr täglicher Begleiter für mindestens vier Jahre werden. Eine gute Beratung kann die Wahl erleichtern. (Foto: Annette Schmidt)

Die Eltern der Erstklässler haben meist eine Liste von der jeweiligen Schule parat, die bis zur Einschulung peu à peu abgearbeitet wird. Die Ranzen sind aufeinander abgestimmte Komplettpakete, die Turnbeutel und Federmappen mitliefern. Da sie mindestens vier Jahre täglichen Gebrauch durchhalten sollen, haben sie ihren Preis. Hinzu kommen Bücher, eine Zeichenausrüstung und Hefte.

Füller gibt es in unterschiedlichen Varianten und Farben. Im Jessener Schreibwarengeschäft „Tintenfass“ können sie ausprobiert werden. (Foto: Annette Schmidt)

Das geht ins Geld, deswegen liegt den Suldt-Frauen eine kompetente Beratung am Herzen. Im „Tintenfass“ werden nicht nur die Ranzen auf Tragekomfort getestet, sondern auch die Füller. Die Kleinen können jedes Modell ausprobieren, um herauszufinden, welches am besten in der Hand liegt.

Glitzer, Dinosaurier und Füller: So bunt ist der Schulanfang in Jessen dank dem Schreibwarengeschäft „Tintenfass“

Zurück zu den Zuckertüten: Die großen Ausfertigungen werden vorrangig von Eltern oder Großeltern gekauft. Kleinere Exemplare befüllen Tanten oder andere geladene Gäste. Nicole Hoffmann und Rico Naumann gehören in diese Kategorie. Mutter und Sohn sind für ihren Neffen in das Geschäft gekommen.

Sie greifen nicht zu den momentan angesagten Zuckertüten mit Comicfiguren, sondern zu den Klassikern. „Dinosaurier, Autos, Feuerwehr oder Polizei sind bei Jungs immer angesagt“, erläutert Sabrina Suldt. Bei Mädchen könne man im Bezug auf Zuckertüten-Design gar nichts verkehrt machen, wenn man auf Motive mit „Pferden, Einhörnern oder Glitzer“ setzt, sagt die Fachfrau.

Pferde- und Comicfiguren-Design sind in diesem Jahr der Zuckentütenrenner. Diese werden von großen, farblich passenden Schleifen gekrönt. (Foto: Annette Schmidt)

Nicole Hoffmann kauft im Schreibwarengeschäft, denn die Vorteile des Vorortgeschäfts liegen für sie auf der Hand. Sie kann sehen, ob die ausgewählten Stücke in die Tüte passen und sie sind farblich abgestimmt. „Ich bekomme hier gleich alles, was ich brauche, die Bedienung ist sehr nett und ich weiß, dass es hochwertige Sachen sind“, lobt Hoffmann, die in diesem Jahr noch eine weitere Zuckertüte für ihren Sohn zu dessen Lehrbeginn braucht.

„Für mich ist das eine schöne Zeit, in der wir mit den Eltern und Kindern zusammen die Schulsachen aussuchen. Es ist schön zuzusehen, wie die Kinder sich freuen“, sagt Suldt.