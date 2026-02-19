weather wolkig
  4. Konfrontation zwischen Stadt und Landkreis: Hauchdünne Mehrheit: Wie der Stadtrat in Gerbstedt den Bürgermeister entmachten will

Macht, Kompetenzen und rechtliche Grenzen: In Gerbstedt tobt ein Kampf zwischen Stadtrat und Bürgermeister Ulf Döring. Nun hat sich die Kommunalaufsicht des Landkreises eingeschaltet. Mit einer Stimme Mehrheit beharrt der Stadtdrat allerdings weiter auf seiner neuen Hauptsatzung und Geschäftsordnung. Nun beauftragt die Stadt dafür sogar einen Anwalt, der bereits früher gegen die Stadt vorgegangen ist.

Von Beate Thomashausen 19.02.2026, 11:45
Der Gerbstedter Stadtrat will nun in Widerspruch gegen die Kommunalaufsicht gehen. Seit 2024 geht es immer wieder um die Hauptsatzung und die Geschäftsordnung des Stadtrates. Zwei Formalien, an denen sich die Geister scheiden.
Der Gerbstedter Stadtrat will nun in Widerspruch gegen die Kommunalaufsicht gehen. Seit 2024 geht es immer wieder um die Hauptsatzung und die Geschäftsordnung des Stadtrates. Zwei Formalien, an denen sich die Geister scheiden. (Foto: Oliver Berg/dpa)

Gerbstedt/MZ - Mit hauchdünner Mehrheit von zehn Ja-Stimmen gegen neunmal Nein geht der Stadtrat Gerbstedt jetzt auf Konfrontationskurs mit der Kommunalaufsicht des Landkreises. Es wurde sogar namentlich abgestimmt bei dem Beschluss, einen Widerspruch gegen die Beanstandungsverfügung des Landkreises Mansfeld-Südharz einzulegen.