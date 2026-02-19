Konfrontation zwischen Stadt und Landkreis Hauchdünne Mehrheit: Wie der Stadtrat in Gerbstedt den Bürgermeister entmachten will

Macht, Kompetenzen und rechtliche Grenzen: In Gerbstedt tobt ein Kampf zwischen Stadtrat und Bürgermeister Ulf Döring. Nun hat sich die Kommunalaufsicht des Landkreises eingeschaltet. Mit einer Stimme Mehrheit beharrt der Stadtdrat allerdings weiter auf seiner neuen Hauptsatzung und Geschäftsordnung. Nun beauftragt die Stadt dafür sogar einen Anwalt, der bereits früher gegen die Stadt vorgegangen ist.