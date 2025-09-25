Stadtratsitzung Gerbstedt „Mit mir nicht!“ - Landrat Schröder kritisiert Umgang mit Kommunalaufsicht
Die Debatte um eine neue Haushaltsatzung und eine neue Geschäftsordnung für den Stadtrat Gerbstedt geht in die nächste Runde: Nun fordern einige Stadräte einen Anwalt.
Aktualisiert: 25.09.2025, 11:19
Gerbstedt/MZ - „Sie können hier nicht Mitarbeiter der Kreisverwaltung in die Pfanne hauen! Mit mir nicht!“ Mit diesen Worten verließ Landrat André Schröder (CDU) am Dienstagabend die Sitzung des Stadtrats in Gerbstedt.