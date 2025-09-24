Mehr als 20 Jungunternehmen und Projekte präsentierten sich in Halle. Ihr Ziel: Investoren zu finden, um ihre Zukunftsideen auch verwirklichen zu können. Die gibt es reichlich.

Dieses Holz ist stärker als Metall: Startup überzeugt mit seiner Entwicklung beim Pitch-Day in Halle

Um potenzielle Kapitalgeber auf sich aufmerksam zu machen, hatten die Startups beim Pitch-Day drei Minuten Zeit auf der Bühne.

Halle (Saale)/MZ. - Sie mussten sich ranhalten, denn viel Zeit blieb ihnen nicht: Gerade einmal drei Minuten hatten die Startups beim „Investforum Pitch-Day“ in Halle, um ihre innovativen Ideen auf der Bühne zu präsentieren. „Pitch“ nennt man solche Impulsvorträge in der Startup-Branche.