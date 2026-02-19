In Gerbstedt passiert gerade Außergewöhliches. Der Stadtrat versucht mit Hilfe einer neuen Hauptsatzung und Geschäftsordnung die Macht des Bürgermeisters zu beschneiden - und lässt sich auch von der Kommunalaufsicht nicht stoppen. Und das alles, um mehr Macht und Spielraum zu bekommen.

In Gerbstedt tobt gerade ein Kampf um die Macht - zwischen Stadtrat und Bürgermeister.

Gerbstedt/MZ. - Der Stadtrat Gerbstedt hat sich längst von der Sachebene verabschiedet. Was hier passiert, hat mit guter Kommunalpolitik nur noch am Rand zu tun. Da erklärt die Kommunalaufsicht des Landkreises auf sechseinhalb eng beschriebenen Seiten Punkt für Punkt, warum die Hauptsatzung so nicht funktioniert und deshalb zurückgenommen werden muss. Die Hinweise liegen auf dem Tisch. Und der Rat wischt sie mit zehn zu neun Stimmen von der Tischplatte herunter. Einfach weil man es kann!