Für das Zukunftszentrum in Halle muss Ostdeutschlands verkehrsreichster Knoten umgebaut werden. Die Lösung ist schwierig, die Finanzierung auch.

Halle (Saale)/MZ - Als sich am 14. Februar die 15-köpfige Jury hinter verschlossenen Türen in Berlin traf, um über den Standort des Zukunftszentrums zu entscheiden, saßen Vertreter aus den Ministerien in hinteren Reihen. Sie sollen die Köpfe geschüttelt haben, als immer mehr für Halle sprach. Nicht wegen der Stadt und ihrer exzellenten Bewerbung, sondern wegen des Riebeckplatzes. Dort zu bauen, gilt als schwierig und als Herausforderung.