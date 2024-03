Konzern aus Hessen will längere Laufzeiten für Kredite und trennt sich von Objekten. Was das für die Shoppingmeile Neustadt bedeutet.

Wird Einkaufstempel Neustadt Centrum in Halle verkauft?

Immobilienkonzern in finanziellen Nöten

Halle (Saale)/MZ - Diesen Konzern kennt in der Öffentlichkeit kaum jemand, dabei ist die Branicks Group AG mit einem Anlagevermögen von fast 14 Milliarden Euro eines der größten Immobilienunternehmen in Deutschland. Unter anderem gehört der Einkaufstempel Neustadt Centrum zum Portfolio der Hessen. Allerdings steckt der börsennotierte Immobilienriese in finanziellen Schwierigkeiten.