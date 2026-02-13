Neue Ausstellung Wie eine Künstlerin in Halle aus Biomüll Kunst macht

Rebekka Rauschhardt hat sich eines ungewöhnlichen Themas angenommen: Wie man Abfälle richtig entsorgt und was Schmetterlinge damit zu tun haben. Eine Ausstellung im Frauenzentrum „Weiberwirtschaft“ in Halle zeigt die Werke einer unkonventionellen halleschen Künstlerin. Auch Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat Kontakt aufgenommen.