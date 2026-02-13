weather spruehregen
  4. Neue Ausstellung: Wie eine Künstlerin in Halle aus Biomüll Kunst macht

Rebekka Rauschhardt hat sich eines ungewöhnlichen Themas angenommen: Wie man Abfälle richtig entsorgt und was Schmetterlinge damit zu tun haben. Eine Ausstellung im Frauenzentrum „Weiberwirtschaft“ in Halle zeigt die Werke einer unkonventionellen halleschen Künstlerin. Auch Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat Kontakt aufgenommen.

Von Silvia Zöller 13.02.2026, 09:55
„Biomüll III“ heißt das großformatige Bild von Rebekka Rauschhardt, das in der Ausstellung zu sehen ist.
Halle (Saale)/MZ. - Gammelige Bananenschalen, holzige Bohnenstücke, ausgekratzte Avocadoschalen und nicht zu vergessen die gigantischen Porreeblätter: Für die hallesche Künstlerin Rebekka Rauschhardt sind das Inspirationen. Eine ganze Ausstellung hat sie dem Thema Biomüll gewidmet - mit dem Titel „Entsorgen. Aber richtig“.