Kunstvermittlungsprojekt mit Rebecca Rauschhardt mit Allstedter Sekundarschülern holt das Drama um die verbotene Liebe in die Gegenwart.

Projekt der Kunststiftung Sachsen-Anhalt in Allstedt holt Romeo und Julia ins Jahr 2025

Allstedt/MZ. - Balkonszenen in Allstedt – sie sind der Beitrag der Halleschen Künstlerin Rebecca Rauschhardt zum großen Projekt der Kunststiftung Sachsen-Anhalt in Allstedt im Rahmen des Müntzer-Gedenkens. Bei so genannten Kunstvermittlungsaktionen sollen die Allstedter selbst Teil von künstlerischen Prozessen werden.