Nach Berichten zur schwierigen Versorgungslage in Halle teilen Leser in sozialen Medien ihre Meinung. Viele schildern verpasste Diagnosen, endlose Wartelisten oder lange Fahrten in andere Städte.

„Was soll man denn noch machen?“ – So reagiert Halle auf den Facharztmangel

In den Kommentaren schildern zahlreiche Nutzer ihre Schwierigkeiten, einen Facharzttermin in Halle zu bekommen.

Halle (Saale)/MZ. - Es sind vor allem zwei Gefühle, die in den Reaktionen immer wieder auftauchen: Fassungslosigkeit und Erschöpfung. Unter den jüngsten MZ-Artikeln zum Facharztmangel und der schwierigen Suche nach einem Hautarzt in Halle melden sich Dutzende Menschen, die seit Monaten versuchen, irgendwo einen Termin zu bekommen – vergeblich.