Der Stadtrat will untersuchen lassen, ob die bisherigen Eigenbetriebe Märkte und Bäder bei den Eisleber Stadtwerken angegliedert werden sollten.

Eisleben/MZ. - Seit Anfang dieses Jahres sind die Stadtwerke Lutherstadt Eisleben (SLE) für die Tourismusförderung und den Betrieb der Tourist-Information zuständig. Wenn es nach dem Stadtrat geht, sollten auch die Bereiche Märkte und Bäder dazu kommen. Einen Grundsatzbeschluss dazu hatte der Stadtrat im vergangenen Jahr bereits gefasst. Jetzt soll konkret geprüft werden, welche Auswirkungen ein solcher Schritt hätte.