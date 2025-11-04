Terminnot trotz Überversorgung Schwierige Suche nach Hautarzt in Halle - Doch eine Praxis nimmt noch neue Patienten auf

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung hat Halle genug Hautärzte. Doch wer einen Termin haben will, muss oft lange warten. Und viele Praxen nehmen auch keine neuen Patienten auf. Wie kann das sein? Und wie kommen Patienten doch an einen Termin?