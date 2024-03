War ein mutmaßlicher Serienbrandstifter aus Halle tatsächlich nur durch Zufall im Brandhaus von Mücheln? Wo die Ermittler der Kripo die Ursache des verheerenden Feuers sehen. Warum schweigt Nick Z. zu seinem auffälligen Verhalten in der Brandnacht?

Überraschende Wende: Mutmaßlicher Serienbrandstifter aus Halle nach Brand in Mücheln frei

Wohnhausbrand in Mücheln

Kriminaltechniker haben am Montag am Brandort nach Spuren gesucht. Wie sich herausstellte, brach der Brand im Badezimmer aus.

Halle (Saale)/MZ. - Zwei Tage nach dem Großbrand in Mücheln ist der bisherige Tatverdächtige Nick Z. aus Halle wieder auf freiem Fuß. Die Brandursachenermittler der Kripo vermuten, dass die Ursache des Feuers mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt einer Waschmaschine ausgelöst wurde, teilte Staatsanwältin Katrin Dörfel der MZ am Montagnachmittag mit. „Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor, deshalb haben wir keinen Haftantrag gestellt“, so Dörfel weiter.