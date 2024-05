Die Polizei musste in die Naumburger Straße in Weißenfels anrücken.

Weißenfels/MZ. - Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei kleineren Personengruppen ist es am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Naumburger Straße in Weißenfels gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, wurden dabei vier Personen leicht verletzt. Sie mussten zum Teil ambulant behandelt werden. Nach dem Eintreffen der Polizei seien einige der Beteiligten geflüchtet. Es sei jedoch gelungen, einen Teil davon zu ermitteln. Während der Schlägerei sind Polizeiangaben zufolge auch zwei im Umfeld befindliche Pkw beschädigt worden. Ermittelt wird jetzt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.