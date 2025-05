Kommt der Dorfladen in Ballenstedt zurück?

Schnell mal einkaufen? Wer auf dem Land lebt und kein Auto hat, für den wird das schwierig, weil Dorfläden fehlen. In Ballenstedt wird jetzt an einer Lösung gearbeitet.

Ballenstedt/MZ. - Mit dem Getränkeladen ist Ende vergangenen Jahres die letzte Einkaufsstelle in Badeborn verschwunden. Doch es wird an einer Lösung gearbeitet, die die Situation nicht nur in diesem Ballenstedter Ortsteil deutlich verbessern könnte.