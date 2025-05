Am Freitagabend kam es in Eisleben zu zwei Schlägereien, bei denen niemand ernsthaft verletzt wurde.

Eisleben/MZ/bth - Zum Schlichten von gleich zwei Schlägereien musste die Polizei am Freitag in den Abendstunden ausrücken: Am Freitagabend kam es gegen 19.30 Uhr in Eisleben in der Freieslebenstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einer 23-Jährigen und einem 28-Jährigen. Die beiden jungen Männer schlugen sich gegenseitig. Ernsthaft verletzt wurde keiner der Beiden.

Eine weitere Schlägerei wurde gegen 21.45 Uhr im Bereich Oberhütte, ebenfalls in Eisleben gemeldet. Dort sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Vor Ort konnten Polizeikräfte jedoch nur einen 34-Jährigen mit leichten Verletzungen antreffen, der dann durch Rettungssanitäter versorgt wurde. Allerdings wollte sich der Verletzte nicht dazu äußern, was zuvor vorgefallen ist und wieviel Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Zu den genauen Hintergründen der beiden Vorfälle werde nun ermittelt, war von der Polizei weiter zu erfahren.