Immer mit Kontakt zum Publikum: Der US-Sänger Trevor Jackson sang am Donnerstag in der Nicolaikirche Coswig einen Hit nach dem anderen.

Coswig/MZ. - Trevor Jackson, wer? „Ihr müsst den Namen nicht googeln!“, sagt Veranstalter Daniel Kemp, „wenn wir in Coswig etwas machen, dann richtig!“ Und so war es auch: Für ein Benefizkonzert füllte sich die Nicolaikirche am Donnerstagabend bis in den dritten Rang. Vorn auf der Bühne: Der US-amerikanische Sänger und Schauspieler, der mit Marvin Gayes „Sexual Healing“ bis zu Prince „Purple Rain“ die Kirche zum Beben brachte.

Rundum gelungen

„Es war ein sehr unterhaltsamer Abend“, sagt Kemp, der das Konzert zu Gunsten des von ihm selbst gegründeten Mukoviszidose Selbsthilfevereins organisiert hat. Die Nikolaikirche war sehr gut besucht. Es habe nur wenige freie Plätze gegeben. „Dass auch die Musikschule Heinrich-Berger und der Posaunenchor dabei waren, hat mich sehr gefreut“, sagt Kemp.

„Gerade das Glühwürmchen-Konzert war ein absoluter Gänsehaut-Moment“, berichtet Kemp. Zu diesem Zweck wurden die Zuschauer aufgefordert, die Taschenlampenfunktion ihres Handys zu bemühen.