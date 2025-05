Nach einem MZ-Beitrag über ein vermülltes Wohnhaus in der Weißenfelser Waltherstraße werden Innenhof und Teile des Kellers gesäubert. Welches Problem aber wohl noch ungelöst ist.

Beim Aufräumen in der Waltherstraße hat der Räumungstrupp mehrere Container mit Sperrmüll und sonstigem Unrat gefüllt.

Weißenfels/MZ - In Weißenfels hat Mieter-Kritik über unhaltbare Zustände in einem Mehrfamilienhaus in der Waltherstraße für Aufsehen gesorgt. Nach einem MZ-Beitrag hat jetzt der Vermieter reagiert.