Thale/MZ/son. - Das Hüttenmuseum in Thale – das sich gerade über eine 10.000-Euro-Spende freuen konnte – beteiligt sich am 18. Mai am internationalen Museumstag. An dem Sonntag wird außerdem eine neue Sonderausstellung in der Galerie des Museums eröffnet. Ihr Titel: „Vom Hauptverwaltungsgebäude des Eisenhüttenwerkes Thale zum Parkhotel 24 – Geschichte eines Wahrzeichens von Thale“.

1913 baut sich die Eisenhüttenwerke Thale AG ein repräsentatives Hauptverwaltungsgebäude, das man nicht in einer Kleinstadt vermuten würde. Es steht für Stärke und Selbstbewusstsein: mit einer neoklassizistischen Fassade, dem Monogramm E. T. für Eisenhüttenwerk Thale, den fünf Putten, die für Industrie, Handwerk, Fleiß, Handel und Wissenschaft stehen sowie innen einem Lichthof und einem Vestibül ausgekleidet mit italienischem Marmor. Dem Bau war, nach Gründung der Aktiengesellschaft 1872 durch das Wachsen des Betriebes zu einem Großbetrieb mit zeitweilig 4.600 Beschäftigten, eine massive Industrialisierung vorausgegangen.

Das Hüttenmuseum in Thale ist dank seiner Dampfspeicherlokomotive auf dem Gelände nicht zu übersehen. Foto: Sonnemann

Die Sonderausstellung zeigt den Wandel des denkmalgeschützten Gebäudes in einem Zeitraum von über 100 Jahren vom Verwaltungssitz, über die Zeit eines „Lost Places“ bis zum Umbau in ein Hotel. Die Ausstellung eröffnet um 11 Uhr, anschließend gibt es Führungen. Zu sehen ist die Sonderausstellung dann während der Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Lesen Sie auch: Heteborner pflanzen mehr als 100 Obstbäume – wie sie das geschafft haben

Der Tag der offenen Tür am Museumstag, 18. Mai, startet um 10 Uhr; von da an bis 17 Uhr kann das Hüttenmuseums an der Walther-Rathenau-Straße in Thale besichtigt werden. Ferner stehen auf dem Programm ein Film mit Originalaufnahmen von 1990 (12 und 14 Uhr) und einer mit Aufnahmen von 1985 (16 Uhr) sowie Führungen an der Dampfmaschine (13 und 15 Uhr). Es gibt Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.