Das frühere Hütten-Verwaltungsgebäude an der Parkstraße in Thale wird zu einem Sterne-Hotel umgebaut. Wie weit die Bauarbeiten sind, wobei es Probleme gab, und was noch geplant ist.

Das Wirrwar aus Baugerüsten ist verschwunden, das 2024 den Blick in den Lichtho des Gebäudes in Thale zum Teil versperrte. Hier kam italienischer Marmor zum Einsatz, als das EHW-Verwaltungsgebäude 1913 gebaut wurde.

Thale/MZ. - So einige Finger gingen hoch, als Thales Bürgermeister Maik Zedschack (CDU) 2024 fragte, wer einst im ehemaligen Verwaltungsgebäude des Eisen- und Hüttenwerks (EHW) gearbeitet oder hier seine Lohntüte abgeholt hatte. Viele Thalenser kennen das repräsentative Gebäude an der Parkstraße. Einige waren zu Baustellenführungen gekommen – sie waren im vergangenen Jahr. Was ist seit dem passiert in dem Haus, das zu einem Sterne-Hotel umgebaut wird?