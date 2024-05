Baustelle an der Parkstraße in Thale: Das frühere EHW-Verwaltungsgebäude wird zu einem Sterne-Hotel umgebaut. Wie weit die Arbeiten sind und welche Kuriositäten sich finden.

Repräsentatives Gebäude von 1913 wird zum Sterne-Hotel in Thale – was im Innern entdeckt wurde

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thale/MZ. - Damit haben die Mitarbeiter der Leipziger Fabrik Carl Kästner ganz sicher nicht gerechnet, als sie vor mehr als 100 Jahren für das EHW-Verwaltungsgebäude in Thale einen massiven Geldschrank herstellten: In ihm werden einmal Hotelgäste ihre Kleidung aufhängen. Die Tresore in der Direktionsetage „werden umfunktioniert als begehbare Kleiderschränke. Etwas anderes ist uns nicht eingefallen“, sagt Investor Michael Gruenewald.