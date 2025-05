Ein Chinese mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt rekonstruiert akribisch die Geschichte eines legendären US-Bombers – und hilft damit Menschen weltweit, ihre Familiengeschichte zu verstehen. Dabei begann alles mit einem Film aus den 90ern.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Beschreibung klingt, als wäre sie frei erfunden: Ein gebürtiger Chinese, der in Dessau-Roßlau lebt und US-Archive nach historischem Material durchstöbert, hat die weltweit wohl größte Datenbank über einen Zweiter-Weltkrieg-Bomber aufgebaut und hilft damit heute Menschen aus aller Welt, Leerstellen in deren Familiengeschichte zu füllen. Doch, so unwahrscheinlich sich das auch anhört, es trifft auf Jing Zhou zu: „Ich weiß, dass das seltsam wirkt“, sagt der 42-Jährige. „Aber meine Begeisterung für dieses eine besondere Flugzeug ist ein Hobby, das über die Jahre immer größer geworden ist.“