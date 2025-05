Zum 100-jährigen Jubiläum des Freibads Unter der Alten Burg in Aschersleben startet die Saison am 1. Juni mit freiem Eintritt für Kinder bis zwölf Jahre. Das Ballhaus bliebt in den Sommerferien komplett geschlossen – wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten.

Aschersleben/MZ. - Während einige Freibäder in Sachsen-Anhalt die Saison schon eingeläutet haben, müssen sich Badelustige in Aschersleben noch ein wenig gedulden. Pünktlich zum Kindertag am 1. Juni um 10 Uhr wird das Freibad Unter der Alten Burg dann aber seine Pforten öffnen. Alle Kinder bis zwölf Jahren haben an diesem Tag freien Eintritt. Diese Offerte gilt übrigens auch fürs Ballhaus, sollte es zu kalt sein fürs Baden unter freiem Himmel.