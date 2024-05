In der aktuellen Ausstellung der Künstlerin Anastasiia Kostenko im Grauen Hof erzählt eines der Bilder die Geschichte ihrer Flucht.

Ein ganzes Leben in einem Koffer: Ukrainische Künstlerin stellt im Ascherslebener Grauen Hof aus

„Mädchen mit dem roten Koffer“ ist wohl eines der wichtigsten Bilder von Anastasiia Kostenko. Es ist zurzeit in einer Ausstellung im Grauen Hof zu sehen.

Aschersleben/MZ - Seit Montag sind in einer Ausstellung im Kunstquartier Grauer Hof rund 40 Arbeiten der ukrainischen Künstlerin Anastasiia Kostenko zu sehen. Die junge Frau ist 25 Jahre. Und musste flüchten vor dem Krieg, den Bomben und der Ungewissheit der Verhältnisse in ihrer Heimat. Nach einer abenteuerlichen Flucht 2022 von Dnipro über Kiew, Warschau und Berlin brachte sie der Zug bis nach Sangerhausen, in die Rosenstadt.