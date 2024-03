Mücheln - Bei dem Brand eines Reihenhauses in Mücheln im Saalekreis ist in der Nacht zu Sonntag ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Das Feuer in dem Haus im Ortsteil Stöbnitz sei in der Nacht zu Sonntag ausgebrochen, erklärte die Polizei am Sonntag. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Hausbewohner geborgen und reanimiert, hieß es. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein junger Mann, der am Brandort gewesen ist, sei vorläufig festgenommen worden, erklärte die Polizei. Die Staatsanwaltschaft prüfe derzeit die Stellung eines Haftantrags. Das Haus sei vollständig ausgebrannt, der Schaden werde derzeit auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Auch an benachbarten Reihenhäusern seien Schäden entstanden. Die Beamten haben eigenen Angaben nach die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weitere Angaben machte die Polizei vorerst nicht.