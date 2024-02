Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Seit mehr als 30 Jahren ist Uwe Müller Straßenbahnfahrer bei der Havag. Als Sprecher der Verdi-Vertrauensleute bei der Halleschen Verkehrs-AG kennt er die Nöte seiner Kollegen ziemlich gut, und er kann berichten: „Der Stress hat über die Jahre immer weiter zugenommen.“ Deshalb, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen und um Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband zu bringen, sind Havag-Mitarbeiter am Freitag in den Warnstreik getreten. Für 24 Stunden fuhren in ganz Halle weder Straßenbahnen noch Stadtbusse.