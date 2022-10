Stadtrat Halle Ticker: Wieder Handzeichen anstatt Knopfdruck

Die Stadträtinnen und Stadträte müssen in der Oktober-Sitzung wieder per Handzeichen abstimmen. Aus personellen Gründen funktioniert das elektronische Abstimmungssystem nicht.

Die Stadtratssitzung in der Ulrichskirche hat um 14 Uhr begonnen. Noch sind nur wenige Räte anwesend.

14 Uhr: Die Sitzung beginnt

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke) eröffnet die Oktober-Sitzung des Stadtrats mit der Einwohnerfragestunde.

Dieses Mal sind es keine technischen Probleme, warum das elektronische Abstimmungssystem nicht funktioniert. Es fehlt schlicht jemand, der die Technik bedienen kann. Foto: Jonas Nayda

In dieser Sitzung in der Ulrichskirche müssen die Stadträtinnen und Stadträte wieder mit Hand anstatt per Knopfdruck abstimmen. Dieses Mal sind keine technischen Probleme daran schuld. Es fehlt schlicht jemand, der die Technik bedienen kann.

Außerdem fehlt Bürgermeister Egbert Geier (SPD), da er an Corona erkrankt ist. Ihn wird Judith Marquardt, die Beigeordnete für Kultur und Sport, in der Sitzung vertreten und auf Fragen von Stadträten und Bürgern reagieren.