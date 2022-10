Warum der Eintritt im Stadtmuseum Halle wohl bald teurer wird

Die Stadt soll einige Änderungen in der Besteuerung vornehmen. Im Stadtmuseum dürfte deshalb bald der Eintrittspreis steigen. Bürgermeister Geier kritisiert den Bund.

Halle (Saale)/MZ - Eine bundesweite Regeländerung bei der Umsatzsteuer hat Auswirkungen auf die Stadt Halle. Möglicherweise werden der Besuch im Stadtmuseum oder die Nutzung vom Stadtarchiv künftig teurer. Grund dafür ist, dass die Stadt ab dem neuen Jahr mit all ihren Leistungen, die sie für Bürger anbietet, entweder mit 19- oder mit sieben Prozent umsatzsteuerpflichtig ist. Das betrifft unter anderem auch die Verwaltungskostensatzung, die Gebührensatzung für Friedhöfe oder die Entgeltordnung der Volkshochschule Adolf Reichwein.

Wie stark die Preise für die Nutzung der einzelnen Einrichtungen steigen, ist noch nicht sicher. Das hänge im Einzelfall von den ganz konkreten Leistungen ab, heißt es aus der Stadtverwaltung. Eine Einzelkarte im Stadtmuseum dürfte aber wohl 95 Cent teurer werden.

Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) bezeichnete die neue Steuerregelung jüngst als „Papiertiger“, mit dem man eine Verwaltung gut beschäftigen könne. Der Bund habe das Gesetz beschlossen und profitiere selbst auch am meisten von den neuen Einnahmen, aber umsetzen müssten es die Kommunen alleine. In Halle müssen nun bis Jahresende diverse Satzungen geändert werden, der Stadtrat muss jedes Mal zustimmen. Die neuen Preisberechnungen seien teilweise sehr kompliziert, weil es sich nur um wenige Centbeträge handelt, kritisierten einige Stadträte. Bei den Hallensern wirke es am Ende aber nur wie eine Preiserhöhung.

Dennoch müssen die Maßnahmen umgesetzt werden, sagt Geier, denn ansonsten könnte die Stadt ein Problem mit dem Bund bekommen. Laut Geier werden Kommunen fortan nach gleichen Maßstäben wie wirtschaftliche Unternehmen behandelt.