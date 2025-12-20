Der Aufschwung war nicht nur von kurzer Dauer: Seit über einem Jahr gibt es unterm Dach der SG Dankerode eine Tischtennis-Nachwuchsriege – die „Luchse“. Sportlich und mit Gemeinschaftssinn ging das Trainingsjahr für sie zu Ende.

Immer mehr „Luchse“: Sektion Tischtennis blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Von null auf über 20: Innerhalb von nicht mal anderthalb Jahren haben die Tischtennisspieler unterm Dach der SG Dankerode eine Nachwuchsriege aufgebaut.

Dankerode/MZ. - Sportliche Weihnachtsfeier für den Nachwuchs der Sektion Tischtennis der SG Dankerode: Zum zweiten Mal haben sich Kinder und Jugendliche im Weihnachtspokalspiel gemessen. Insgesamt nahmen 19 am Turnier teil. Und zum krönenden Abschluss durfte auch mal die Verwandtschaft ran: „Der Family-Pokal war ein besonderer Höhepunkt“, sagt Daniella Binnemann. Zehn Doppelpaarungen aus Kindern und Familienmitgliedern traten im K.O.-System gegeneinander an. Rund 50 Zuschauer verfolgten das Geschehen und sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse.