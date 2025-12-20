Vor einem Jahr hat der Chemiekonzern Lyondell-Basell den Recycler APK in Mersburg gekauft. Jetzt will er das Werk schließen. Doch das Land könnte dann Fördermittel zurückverlangen.

Lyondell-Basell hatte das APK-Werk in Merseburg erst im August 2024 gekauft.

Merseburg/Magdeburg/Mz. - Dem Chemiekonzern Lyondell-Basell (LYB) könnten Rückforderungen des Landes Sachsen-Anhalt in Millionenhöhe drohen, sollte er sein Werk in Merseburg schließen. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine MZ-Anfrage hervor. Demnach hatte der damals noch unter dem Gründungsnamen APK firmierende Recyclingbetrieb ab 2018 insgesamt 3,63 Millionen Euro Fördermittel erhalten. Die stammten aus dem Topf für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturen“ (GRW) und sind an Bedingungen geknüpft.