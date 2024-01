Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Was tun, wenn der Magen knurrt, die Mensa aber geschlossen ist? Das ist seit einiger Zeit ein Problem für hallesche Studierende. Zumindest für diejenigen, die am Steintorcampus lernen. Denn nach einem Brand ist die nahe gelegene Harzmensa geschlossen. „Schon seit Oktober“, beklagt Franziska Behrendt, die sich kurzerhand mit Mitstudierenden des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) und der Linksjugend Halle immer montags an den Kochtopf stellt und auf dem Campus ein „solidarische Küche“ anbieten. Umsonst oder gegen eine Spende in beliebiger Höhe gibt es dann Nudeln oder Eintopf. Immer alles vegan.