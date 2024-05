So lebt es sich in den Pyramidenhäusern am Rand der Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Wenn Stadtentwickler und Architekten schwärmen, dann ziehen sie große Vergleiche oder philosophieren über aufregende Sichtachsen. Der Bau-Beigeordnete René Rebenstorf macht da keine Ausnahme. Im neuen Wohncampus am nordöstlichen Zipfel der Neustadt steht er im Innenhof von einem der neuen „Pyramidenhäuser“ und fühlt sich beim Blick nach oben durch das Spiel von Licht und Schatten, für das die Laubengänge auf jeder Etage sorgen, „an das Guggenheim-Museum in New York erinnert“. Er könne sich beim Investor nur bedanken. „Mit der Altstadt sind wir durch, die Weichen am Riebeckplatz sind gestellt. Bleibt noch die Neustadt als die große Herausforderung.“ Alle Vorhaben, die die Attraktivität von Halles größtem Stadtteil steigern, werde man als Stadt unterstützen.