Bootshäuser am Riveufer Warum es unter Hallensern Gerüchte um die beliebten Imbissbuden am Riveufer gab
Die Aufregung unter Halles Saale-Spaziergängern war groß: Die Betreiber der beiden Imbissbuden am Riveufer hatten gegen Ende des Jahres eine Änderungskündigung erhalten. Wie es nun an den Bootshäusern weitergeht.
Aktualisiert: 07.01.2026, 13:58
Halle (Saale)/MZ. - Unter einigen Hallensern hatte die Nachricht schnell die Runde gemacht - und großes Entsetzen ausgelöst. Die Pächter der Bootshäuser am Riveufer an der Saale, so war zu hören, sollen angeblich Kündigungen erhalten haben. Kaum zu glauben - sind doch das Bootshaus 5 und der „Elfengrund“ zwei wichtige Säulen der Gastronomie am Riveufer, noch dazu bei fast jedem Wetter gut besucht.