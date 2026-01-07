Die Aufregung unter Halles Saale-Spaziergängern war groß: Die Betreiber der beiden Imbissbuden am Riveufer hatten gegen Ende des Jahres eine Änderungskündigung erhalten. Wie es nun an den Bootshäusern weitergeht.

Warum es unter Hallensern Gerüchte um die beliebten Imbissbuden am Riveufer gab

Bockwurst, Brause, Bier direkt an der Saale: Am Bootshaus 5 an Halles beliebter Flaniermeile Riveufer herrscht zu jeder Jahreszeit Andrang. Doch jetzt gab es Post von der Stadt - und viele Spekulationen.

Halle (Saale)/MZ. - Unter einigen Hallensern hatte die Nachricht schnell die Runde gemacht - und großes Entsetzen ausgelöst. Die Pächter der Bootshäuser am Riveufer an der Saale, so war zu hören, sollen angeblich Kündigungen erhalten haben. Kaum zu glauben - sind doch das Bootshaus 5 und der „Elfengrund“ zwei wichtige Säulen der Gastronomie am Riveufer, noch dazu bei fast jedem Wetter gut besucht.