Der Soziologie-Professor der Uni Halle Reinhold Sackmann galt in der Stadt und auch deutschlandweit als einer der führenden Wissenschaftler zu Themen wie gesellschaftlicher Zusammenhalt, Demografiewandel und aktuelle Analysen. Nun geht er in Pension.

Halle (Saale)/MZ. - Themen wie der Wandel in Halle-Neustadt, die bessere Durchmischung der Stadtteile oder Kinderarmut: Auf alle diese Fragen hatte Soziologie-Professor Reinhold Sackmann in den vergangenen 22 Jahren immer gute Antworten und Analysen. Am heutigen Donnerstag gibt er seine Abschiedsvorlesung im Halleschen Saal am Steintorcampus.