Achterbahn der Gefühle Jubel bei Dartfreunden in Elsdorf - „Red Arrows“ stellen erstmalig eine Landesmeisterin
Elsdorf/MZ/UHM. - Bei den Dart-Freunden in der Region gab es kürzlich Grund zur Freude. Die „Red Arrows“ in Elsdorf haben in ihren Reihen seit wenigen Tagen einen Landesmeister, besser gesagt eine Landesmeisterin, sicherte sich doch Anke Jost den erstmalig ausgespielten Meistertitel des sachsen-anhaltinischen Dart-Verbands. In Westeregeln setzte sich Jost dabei gegen acht weitere Mitstreiterinnen durch.