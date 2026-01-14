Bei den Dart-Freunden in der Region gab es kürzlich Grund zur Freude.

Jubel bei Dartfreunden in Elsdorf - „Red Arrows“ stellen erstmalig eine Landesmeisterin

Anke Jost aus Elsdorf (im roten Trikot) ist Landesmeisterin geworden.

Elsdorf/MZ/UHM. - Bei den Dart-Freunden in der Region gab es kürzlich Grund zur Freude. Die „Red Arrows“ in Elsdorf haben in ihren Reihen seit wenigen Tagen einen Landesmeister, besser gesagt eine Landesmeisterin, sicherte sich doch Anke Jost den erstmalig ausgespielten Meistertitel des sachsen-anhaltinischen Dart-Verbands. In Westeregeln setzte sich Jost dabei gegen acht weitere Mitstreiterinnen durch.