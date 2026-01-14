Im Bitterfelder Tierheim freut man sich über einen vielversprechenden Spendenstart ins neue Jahr. Gleichzeitig sorgen Erkältungen in der Teichstraße für zusätzliche Personalnot.

Mehr als 200 Katzen und Hunde - So startet das Tierheim in Bitterfeld ins neue Jahr

Mit Frauenpower und Tierliebe halten die Mitarbeiterinnen den Betrieb der Auffangstation in der Bitterfelder Teichstraße in Schwung.

Bitterfeld/MZ. - „Eddi“, „Adi“, „Wischi “... Ihre Schützlinge kennt Anke Hoffmann fast alle beim Namen. Eine Leistung bei mehr als 200 Tieren. Allein an die 140 Katzen und 35 Hunde muss das Team des Bitterfelder Tierheims – zu dem die Frau seit 2009 gehört – täglich betreuen: füttern, reinigen, untersuchen.