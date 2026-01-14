Die Deutsche Bahn hatte zunächst einen Schienenbruch am Bahnübergang in Jessen angekündigt. Tatsächlich liegt der Schaden aber in Elster, wo am Donnerstag die Reparatur stattfindet. Auch Autofahrer sind betroffen.

Am Bahnübergang in der Gielsdorfer Straße in Elster (L 127) finden an diesem Donnerstag Reparaturarbeiten am Gleis statt.

Elster/MZ. - Die Auskunft der Deutschen Bahn, am Bahnübergang Jessen stünden an diesem Donnerstag Arbeiten nach einem Schienenbruch an, erwies sich als nicht richtig. Zwar gibt es einen Schienenbruch, allerdings nicht wie berichtet am Bahnübergang in Jessen, wo die Bahnstrecke in der Stadt die B 187 kreuzt, sondern am Bahnübergang in Elster, in der Gielsdorfer Straße (L 127).