Grüne Energie vor der Haustür? Dieses Harz-Dorf will das nicht

Neuplatendorf/MZ. - Erneuerbare Energien sind im Landkreis Harz im Vormarsch. Aber im Falkensteiner Ortsteil Neuplatendorf sprechen sich viele Menschen gegen Windenergie- und großflächige Solaranlagen vor ihrer Haustür aus. Warum das so ist, erklärt Ortsbürgermeister Marcus Fleischer im Interview mit der MZ.