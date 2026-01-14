weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Energiewende in Falkenstein/Harz: Grüne Energie vor der Haustür? Dieses Harz-Dorf will das nicht

Energiewende in Falkenstein/Harz Grüne Energie vor der Haustür? Dieses Harz-Dorf will das nicht

Neuplatendorf ist ein Ortsteil der Stadt Falkenstein/Harz und liegt idyllisch zwischen Wäldern und Feldern. Anträge auf die Errichtung von Windkraft- und Solaranlagen lehnt der Ortschaftsrat ab. Über die Hintergründe spricht Ortsbürgermeister Marcus Fleischer im MZ-Interview.

Von Rita Kunze 14.01.2026, 15:15
Die Errichtung von Windkraftanlagen lehnt der Ortschaftsrat Neuplatendorf ab.
Die Errichtung von Windkraftanlagen lehnt der Ortschaftsrat Neuplatendorf ab. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Neuplatendorf/MZ. - Erneuerbare Energien sind im Landkreis Harz im Vormarsch. Aber im Falkensteiner Ortsteil Neuplatendorf sprechen sich viele Menschen gegen Windenergie- und großflächige Solaranlagen vor ihrer Haustür aus. Warum das so ist, erklärt Ortsbürgermeister Marcus Fleischer im Interview mit der MZ.