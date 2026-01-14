Wikipedia hat Geburtstag Seit der Schulzeit aktiv - Worüber ein Autor aus dem Mansfelder Land bei Wikipedia alles schreibt

Mit 15 schrieb er 2009 seinen ersten Wikipedia‑Artikel. Heute gehört er zu den erfahrenen Autoren der Online‑Enzyklopädie und bleibt seiner Heimat im Mansfelder Land treu, auch wenn er hier nicht mehr lebt.