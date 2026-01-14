Wikipedia hat Geburtstag Seit der Schulzeit aktiv - Worüber ein Autor aus dem Mansfelder Land bei Wikipedia alles schreibt
Mit 15 schrieb er 2009 seinen ersten Wikipedia‑Artikel. Heute gehört er zu den erfahrenen Autoren der Online‑Enzyklopädie und bleibt seiner Heimat im Mansfelder Land treu, auch wenn er hier nicht mehr lebt.
Eisleben/MZ. - Nur einen Mausklick entfernt hält Wikipedia die wichtigsten Daten von Promis parat, informiert über das Dorf in der Nachbarschaft oder erklärt, was eigentlich Soulmusik ist.