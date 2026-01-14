Tragödie in Halle-Neustadt Nach Fenstersturz in Halle-Neustadt: Siebenjähriges Mädchen im Krankenhaus gestorben

Nach einem Fenstersturz am 5. Dezember in der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt ist ein siebenjähriges Mädchen nun an den schweren Verletzungen gestorben. Warum gegen die Mutter nun sogar wegen fahrlässigen Totschlags ermittelt wird.