In der Wallstraße in Köthen soll eines von fünf „Innovationslaboren“ entstehen. Hier sollen demnächst neue Technologien im Bereich Medizin und Pflege vorgestellt werden, die da Abhilfe schaffen sollen, wo es große Bedarfe gibt.

Pflegedienste, Hausärzte und Angehörige entlasten: Im neuen „Innovationslabor“ in Köthen werden moderne Technologien im Bereich Pflege und Medizin vorgestellt

Thomas Karbe, Jörg Heinrich und Armin Eisewicht von der Hochschule Anhalt (v. l. n. r.) arbeiten an der Umsetzung des „Maker Education Labs“.

Köthen/MZ. - Eine Pillendose, die daran erinnert, wichtige Medikamente einzunehmen, eine Smartwatch, die Blutdruck und Sauerstoffsättigung im Blut messen kann, oder ein Rollator mit Navigationssystem, das den barrierefreisten Weg zum Bäcker heraussucht: Was nach Zukunft klingt, könnte bald gängige Praxis in Pflege und Medizin sein. In der Köthener Wallstraße 6 soll ein sogenanntes „Maker Education Lab“ entstehen, in dem diese neuen Technologien vorgestellt werden.