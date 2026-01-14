weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Kinder- und Jugendarbeit in Mansfeld-Südharz: „Leuchte“-Aus in Hettstedt: „Wir investieren zu viel in Steine und zu wenig in Menschen“

Kinder- und Jugendarbeit in Mansfeld-Südharz „Leuchte“-Aus in Hettstedt: „Wir investieren zu viel in Steine und zu wenig in Menschen“

Warum die Schließung der Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt weiter die Gemüter bewegt – Stimmen von MZ-Lesern und einer Ausbilderin aus Dittichenrode.

Von Susanne Christmann Aktualisiert: 14.01.2026, 15:55
Im Haus der Jugend in der Friedrich-Ebert-Straße war auch die Jugendeinrichtung „Leuchte“ untergebracht.
Im Haus der Jugend in der Friedrich-Ebert-Straße war auch die Jugendeinrichtung „Leuchte“ untergebracht. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Hettstedt/MZ. - „Was ich hier lesen muss“, schreibt Leser Frank Dominka aus Mansfeld, „macht nur sprachlos und wütend.“ Er bezieht sich auf den MZ-Beitrag „'Leuchte'-Aus: Was Politiker sagen“ vom 7. Januar 2026.