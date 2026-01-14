Im vergangenen Jahr wurden in Mansfeld-Südharz rund 3.700 Fahrzeuge neu zugelassen. Bei den Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen dominieren drei Hersteller.

Mehr Autos, mehr E-Antriebe: Der Fahrzeugbestand in Mansfeld-Südharz

Der Trend zum eigenen Auto ist in Mansfeld-Südharz ungebrochen. Trotz sinkender Einwohnerzahl - der Fahrzeugbestand wächst.

Sangerhausen/MZ. - Dass Mansfeld-Südharz eine stark ländlich geprägte Region ist, zeigt sich wohl am deutlichsten anhand der Fahrzeugstatistik: Im vergangenen Jahr waren im Landkreis etwas mehr als 111.000 Kraftfahrzeuge zugelassen, wie Sprecherin Romy Stietz von der Kreisverwaltung auf MZ-Anfrage mitteilt.