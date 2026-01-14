Kfz-Trends in Mansfeld-Südharz Mehr Autos, mehr E-Antriebe: Der Fahrzeugbestand in Mansfeld-Südharz
Im vergangenen Jahr wurden in Mansfeld-Südharz rund 3.700 Fahrzeuge neu zugelassen. Bei den Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen dominieren drei Hersteller.
14.01.2026, 15:30
Sangerhausen/MZ. - Dass Mansfeld-Südharz eine stark ländlich geprägte Region ist, zeigt sich wohl am deutlichsten anhand der Fahrzeugstatistik: Im vergangenen Jahr waren im Landkreis etwas mehr als 111.000 Kraftfahrzeuge zugelassen, wie Sprecherin Romy Stietz von der Kreisverwaltung auf MZ-Anfrage mitteilt.